WhatsApp habilitó la opción de elegir quién te puede agregar a un grupo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, implementó una solución para los usuarios cuando estos no quieren ser agregados a conversaciones grupales sin su permiso. Es por esto que la app implementó una nueva configuración la cual permitirá evitar ser agregado a un chat grupal sin permiso.

En muchas ocasiones los usuarios se quejan porque han sido agregados en grupos de conversaciones dentro de la aplicación donde quizás no tenían mayor interés de participar o simplemente no les interesa. Esto puede llegar a ser muy molesto, más si es algo arbitrario donde no se podía elegir.

Es por esto que la nueva opción de privacidad permitirá elegir si queremos ser agregados a un grupo o no, opción que muchos estábamos esperando por casi toda la década que lleva activa la famosa aplicación de mensajería.

Para activar esta función hay que seguir los siguientes pasos:

Primero debes abrir WhatsApp, ir a Configuración, Cuentas y Privacidad. Después, elige Grupos y selecciona la opción que prefieras.

Si escoges Nadie, no te podrán añadir a ningún grupo, si optas por Mis contactos, solo las personas que tienes agregadas podrán hacerlo, mientras que si escoges Cualquiera, todo el mundo podrá incluirte. Ahora que puedes elegir, ya no hay motivo de queja, prueba la nueva función ya disponible con la última actualización de la app.