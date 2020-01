Windows 7 terminó su ciclo de vida hoy, y no recibirá más actualizaciones

Tal como lo había anunciado Microsoft en enero del 2019, hasta hoy la compañía brindará soporte para Windows 7, un sistema operativo (SO) muy popular que fue bien recibido por los usuarios a partir de su inclusión por primera vez en octubre de 2009. Este SO vendió más de 630 millones de licencias e introdujo una serie de mejoras, además de una nueva apariencia. Sin embargo, luego de más de 10 años de soporte, Microsoft está retirando oficialmente el sistema operativo al finalizar hoy su Soporte Extendido.

Pero, si tenemos en cuenta que en diciembre de 2019 Windows 7 todavía tenía más del 26% de la participación en el mercado de Windows —cifra que incluye a millones de usuarios domésticos–, ¿qué significa el final de la vida útil de Windows 7 para todas aquellas personas que aún ejecutan el sistema operativo?

Puedes convertirte en un blanco fácil

El principal significado es que tu computadora será más vulnerable. Microsoft ya no ofrecerá soporte para Windows 7, lo que significa que ya no recibirá actualizaciones de seguridad, ni asistencia técnica del servicio al cliente de Microsoft. Si bien Microsoft no impedirá usar Windows 7 y podrás seguir navegando en Internet y acceder a tu correo electrónico, de alguna manera habrás elegido hacerlo bajo tu propio riesgo.

Podrás argumentar que usas la última versión de una solución de seguridad confiable. Y si bien elogiamos tus hábitos de ciberseguridad, desafortunadamente, esto no será de ayuda si actores maliciosos encuentran una nueva vulnerabilidad en el sistema operativo. En caso de que descubran y logren explotar un agujero de seguridad podrán instalar todo tipo de malware en máquinas susceptibles, causando estragos y potencialmente causando daños insuperables.

A lo que te estás exponiendo

Según los estándares de la tecnología, tu máquina está corriendo sobre un sistema operativo anticuado que, salvo circunstancias especiales, no será parcheado en el futuro y será ignorado por Microsoft (piensa en la vulnerabilidad BlueKeep, en Windows XP y en Windows Server 2003). El software que se ejecutará en él puede recibir actualizaciones hasta que el desarrollador decida lo contrario, por lo que aún puede funcionar.

En cuanto al sistema operativo en sí, ahora se ha vuelto más susceptible a diversas formas de malware y otras amenazas. Entre los ejemplos de códigos maliciosos que pueden comprometer las computadoras sin parches se incluyen amenazas como el ransomware, por nombrar algunas. Las computadoras con sistemas operativos sin parches no tienen por qué ser afectadas, pero son objetivos más fáciles.

Opciones a considerar al actualizar

Entonces, ¿cuáles son tus opciones? En pocas palabras, quizás quieras considerar la actualización del sistema. Para ello deberás asumir los gastos de la actualización, pero esto quizás pueda salvarte de un mayor costo en caso de ser víctima de un ataque.

De hecho, si estabas pensando en cambiar a otro sistema, no hay mejor oportunidad que ahora. Tienes varias opciones para elegir. Puedes optar por Linux, que ofrece una serie de distribuciones (el nombre de los sistemas operativos Linux) como Ubuntu, ElementaryOS, o también puedes echar un vistazo a algunas de las distribuciones que recomendamos en uno de nuestros artículos.

Si tienes una veta más creativa y realmente no quieres profundizar en la configuración de tu sistema, puedes considerar comprar una máquina macOS. Si eres una persona multifacética, entonces actualizar a Windows 10 sería el camino a seguir.

Desafortunadamente, si está leyendo este artículo ahora, se ha perdido la oportunidad de actualizar a Windows 10 de forma gratuita. Si desea actualizar su antigua computadora a Windows 10 aconsejamos consultar las recomendaciones de Microsoft sobre el tema. Como puedes ver, hay innumerables opciones disponibles para elegir, solo tienes que elegir una que se adapte mejor a tus necesidades.

Conclusión

Dejar atrás un sistema operativo de una década de antigüedad y que ahora ya no tiene más soporte, tan solo es el primer paso en la dirección correcta. Si bien ahora estás corriendo en un sistema operativo compatible, aún tienes que estar al pendiente de varios aspectos relacionados con la ciberseguridad. En este sentido, nunca subestimes la instalación de parches en tu sistema: podría salvarte de amenazas como el infame WannaCryptor, también conocido como WannaCry. Por último, pero no menos importante: siempre cuenta con una solución de seguridad acreditada instalada en tu máquina que pueda recorrer un largo camino para asegurar su existencia en el mundo cibernético.