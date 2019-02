Gemma Holdway y su familia encontraron a cinco cachorros de zorros, con apenas dos días de nacidos y dentro de un montón de heno, en su granja ubicada a las afueras de Somerset, Inglaterra.

La familia temía que los cachorros murieran si su madre no regresaba pronto, y con la intensión de liberarlos una vez que pudieran volver a su hábitat natural, los llevaron hasta su casa para darles abrigo y alimento mientras decidían enviarlos a un hospital de animales para que finalmente fueran liberados en la naturaleza.

Del grupo, una pequeña de la camada se hizo amiga de manera inmediata de uno de los integrantes de la familia. Luna, una perra labradora que forma parte de los cuatro perros que acompañan a Gemma y Dan, los dueños de la casa.

“Luna, en particular, era muy cautelosa al principio. No sabía muy bien qué era Vixey y no estaba segura de cuándo intentaría jugar con ella. Ahora se aman absolutamente. Son las mejores amigas”, explicó Gemma a un medio local.