“Ayúdenme a encontrar a mi hijo”, pidió de rodillas la madre del arquitecto desaparecido

Cochabamba, Bolivia

Son 56 días que la familia de Ariel Rodríguez Orellana, de 30 años, el arquitecto desaparecido lo busca desesperadamente. El pasado viernes sus padres llegaron desde el municipio de Arani pidiendo justicia.

La madre de Ariel de rodillas rogó por ayuda a las autoridades, señaló que los dos detenidos de forma preventiva hicieron un “pacto de silencio”, para no revelar lo sucedido con hijo.

“No me puedo resignar, necesito saber dónde está mi hijo y hasta entonces no voy a descansar. Los que han sido detenidos no quieren decir qué le han hecho y estamos sufriendo ya casi dos meses. Solo quiero saber y si está muerto al menos deseo despedirlo”, clamó en plena Plaza 14 de Septiembre.