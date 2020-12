Continúa la búsqueda del arquitecto reportado como desaparecido

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un juez envió con detención preventiva en las cárceles de San Antonio y El Abra para Edwin C.B. y Lucio A.M. por el delito de trata y tráfico de personas. El arquitecto Ariel Rodríguez Orellana está desaparecido desde el 23 de octubre cuando salió a trabajar y no regresó.

La policía encontró su celular en posesión de Lucio A.M. y este dijo que se lo había entregado Edwin C.B. Los familiares del arquitecto protestaron en puertas de la FELCC y el juzgado exigiendo celeridad en las investigaciones.

“El último mensaje que me llegó fue que iba a llegar tarde, que estaba en Uspha Uspha, pero de acuerdo a la información de la policía nunca llegó. Hasta que no veamos su cuerpo, nosotros tenemos fe y esperanza de que está encerrado en algún lugar y que está con vida”, señaló la pareja de Ariel Mayumi Luizaga durante entrevista con la Red Uno.

Edwin C.B es la ex pareja de la hermana de Ariel Rodríguez, el mismo obsequió el celular del arquitecto a su amigo Lucio y le consultó si conocía a alguien que esté interesado en comprar una movilidad o autopartes, de acuerdo con la declaración de Mayumi.

Cargando...

La familia Rodríguez conoció a Edwin hace dos años, cuando pretendía enamorar a la hermana mayor de Ariel. El arquitecto no aprobó esa relación y presumen que es el motivo porque esta persona quiso tomar represalias.

“Este año planeamos tener un hijo, ahora me encuentro embarazada, tengo 6 meses, también planeamos casarnos este diciembre. Pero por lo visto no es bueno planear, es lo que duele”, dijo Mayumi.

Edwin C.B. y Lucio A.M. son ex reclusos del penal de San Sebastián, Lucio cumplía detención preventiva por delitos relacionados a 1008 y Edwin estaba por vulnerar la Ley 348, habría intentado matar a su ex esposa, con quien tuvo dos hijos, pero finalmente consiguió su libertad.

Las personas que tengan algún dato del paradero de Ariel Rodríguez Orellana de 30 años de edad, pueden comunicarse al 800-14-0193 o al 680-76798.