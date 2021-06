Camacho: “El gobierno de Áñez nos estaba robando mientras los bolivianos nos estábamos muriendo”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“El gobierno de Jeanine Áñez nos estaba robando mientras los bolivianos no estábamos muriendo”, después de eso todo es posible, dijo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, haciendo referencia a la supuesta liberación de Arturo Murillo en los Estados Unidos, donde lo habían declarado “testigo clave”.

Camacho criticó en conjunto al gobierno de Áñez, principalmente por supuestos pactos acordados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) para seguir gobernando el país, principalmente sobre la sanción que debió recibir esta sigla política, aclarando que debió ser castigada con la anulación de su personería jurídica.

Sin embargo, señaló que no puede dar fe de esa denuncia. Pero cree que la ausencia de investigación del gobierno de Áñez al MAS y la no postura sobre una sanción real a la personería jurídica, "de eso sí fue testigo el pueblo, más allá de que tengamos la prueba o no, lo vimos".

“Uno no debe pactar principios con nadie, ni con su amigo ni con su enemigo, los principios no se negocian”. Ahí está la prueba, aparte de que le incumplió el MAS a Jeanine, la encarceló, dijo la autoridad.

"Nunca debemos negociar los principios de un pueblo, ella estuvo ahí por la lucha de un pueblo, constitucionalmente le correspondió y lo mínimo que podía hacer, era hacer lo correcto".

