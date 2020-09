“Ella no dejaba de molestarme” dijo el acusado de abusar a una menor

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de 25 años está acusado de abusar sexualmente a una menor, al momento de su aprehensión se encontraba en aparente estado de ebriedad. Cuando los vecinos lo increparon, aseguró haber cometido el abuso.

“¿Qué le has hecho? Le manosee, la toque. Ella no dejaba de molestarme, venía con sus abrazos, ella misma me molestaba (…) ¿La has violado? Sí, la he violado, por primera vez”, se escucha en el vídeo.