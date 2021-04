“Hace un año que no veo a mi hijo, me deslomo por los pacientes” La desesperación de un médico frente una protesta

En medio de insultos y forcejeos, y ante la intervención de agentes de Gendarmería, un médico se cruzó con quienes les impedían el paso.

"Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre. ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por todo esto. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", grita el profesional de la salud, desde la ambulancia. El video fue registrado por las cámaras del diario La Mañana.