“Las emociones se contagian. Si tú eres feliz, tu hijo también lo será”

Cargando...

La experta en neurociencia y psicología infantil incide en que los padres son el espejo en el que se miran los niños y en la importancia de disminuir su estrés en pandemia para mejorar su desarrollo cerebral.

Sienten todo, lo bueno y lo malo, pero a veces no saben expresarlo. “Lo que más nos preocupa a los expertos son dos factores que están influyendo negativamente en los más pequeños, que son el estrés y el miedo”, explica Guadalupe Gómez Baides, experta en neurociencia y psicología infantil. Ambos afectan a su cerebro y tienen una relación directa con la disminución de su autoestima y de capacidades y habilidades cognitivas como pueden ser la concentración o la memoria, entre otras.

Esto sucede en el hipocampo, un área del cerebro relacionada con la memoria y la gestión de las emociones, “formado por neuronas muy ñoñas que suelen reaccionar al estrés y al miedo y que por ello no retienen información, lo que puede tener un efecto directo en las tareas escolares, por ejemplo”, sostiene Gómez. “Las conexiones se pierden y no funcionan bien”, continúa, “aunque si los niveles de estrés o ansiedad disminuyen estas se recuperan”. La experta mantiene que ahora se están dando con más frecuencia trastornos de ansiedad en menores, y que algunos de estos casos están derivando en depresión: “El niño no tiene la capacidad de expresar ese estrés, pero nos podemos dar

¿Cómo podemos bajar los niveles de estrés de los niños?

“Lo primero que debemos conseguir es que el nivel de estrés disminuya en el entorno del pequeño. Los padres nos tenemos que desestresar”, incide Gómez. A la vez, hay que fomentar unos hábitos saludables, una rutina sana, “y este verano puede ser una opción muy buena para entrenarlo”. De ellos, la costumbre más beneficiosa es mantener una adecuada calidad de sueño “para los niños y para los adultos. Da igual que lleves una vida sana porque al final, si no duermes, no estarás bien. Mientras dormimos regeneramos nuestro cerebro y se sintetiza la hormona del crecimiento, y ello es esencial. Por ejemplo, con los pequeños lo ideal sería que se despertaran solos, incluso cuando van al cole”.