"No tengo dónde ir": la toma de tierras en Argentina ilustra el impacto de la pandemia

GUERNICA, Argentina, (Reuters) - Gonzalo Esquivel, de 23 años, trabajaba como pintor hasta que la pandemia golpeó su actividad. Desempleado, no pudo afrontar la renta de su vivienda en la provincia de Buenos Aires y tuvo que dejarla.

Actualmente vive en tierras rurales que ocupó de hecho en la localidad de Guernica, en Buenos Aires, junto a otras miles de personas que también están engrosando el número de pobres de Argentina.

"No pude pagar más el alquiler y me quedé en la calle", dijo Esquivel a Reuters. "Vendí mis muebles, mi TV, mis cosas y estoy acá desde el primer día de la toma (de tierras), porque no tengo donde ir".