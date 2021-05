"Se me fue el alma", abuelo de víctima se aferra a justicia divina en caso de asesino serial que sacudió a El Salvador

El Salvador

SANTA ANA, El Salvador (Reuters) - Cuando la esposa de José de la Cruz lo despertó la mañana del 8 de mayo con la noticia, él no podía creer lo que le estaba diciendo: en la puerta había personal de una funeraria que decía que su hija Mirna y dos de sus nietos habían muerto y sus cuerpos hallados en la casa de un expolicía.

Apresuradamente se lavó la cara, se vistió y recorrió los más de 13 kilómetros en el auto de la funeraria que separaban su casa del lugar donde estaban sus familiares, cuyo homicidio destapó uno de los casos criminales que más ha impactado a El Salvador en los últimos años.

"A mí se me fue el alma", dijo De la Cruz, de 79 años y quien vende arena que extrae de una barranca para vivir, cuando se enteró de golpe que había perdido a la única hija que le quedaba con vida de los cuatro que tuvo y a los dos hijos de ella, Jacquelinne, de 26 años, y Alexis, de 24 años.

"Yo no me había levantado cuando mi esposa me dijo: 'te buscan, te buscan'", relató a Reuters. Llamó al celular de su hija y "solamente escuchaba (el timbre), pero voz de nada", añadió.