13 personas quedaron heridas en un accidente provocado por un bus en El Alto

La noche del lunes, un bus que llegaba del municipio de Copacabana se accidentó en la avenida Ballivián, de la ciudad de El Alto, y dejó como saldo 13 personas heridas.

“Los heridos un total de 13 personas, la mayoría son policontusos”, reportó el supervisor general de la Policía, teniente coronel Carlos Pardo. Según el informe, fallas mecánicas en los frenos habría ocasionado el hecho de tránsito.

Producto del accidente, un poste de alumbrado público quedó derribado, ya que el bus impactó contra ese objeto y luego volcó.

“Me he asustado, estaba bajando y uno nomas no ha obedecido el freno y al momento he tenido que girar, porque si más abajo no obedece el freno, peor hubiese sido (el accidente)”, relató el conductor del bus.

