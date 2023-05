5 falsos policías robaron Bs 20 mil de un domicilio en Sacaba

Cochabamba, Bolivia

Cinco sujetos que se hicieron pasar por policías robaron en un domicilio del municipio de Sacaba. Los delincuentes raptaron y maniataron al dueño de la casa y le robaron 20 mil bolivianos. El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo en horas de la mañana.

Según la denuncia, los ladrones ingresaron a la vivienda por la fuerza y enmanillaron a la víctima, haciéndose pasar por efectivos policiales. Luego, se los llevaron con rumbo desconocido.

"Una persona del sexo masculino habría tocado la puerta del domicilio buscando a una persona X, la cual no viviría ahí. Posterior a este hecho, le abordan otras cuatro personas en un vehículo azul, los cuales ingresan a su domicilio por la fuerza, según lo que manifiesta el denunciante", indicó Javier Santivañez, vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El grupo le muestra una supuesta orden de aprehensión para justificar su accionar.

"Estas personas directamente le están involucrando con una orden de aprehensión, pero esta persona no fue notificada como corresponde con el tema legal. Posteriormente, esas personas ingresan al domicilio a la fuerza, sustrayendo la suma de 20.000 bolivianos, según el denunciante. De igual manera, proceden a enmanillarlo y subirlo a dicho motorizado con rumbo desconocido", agregó Santivañez.

Ninguno de los sujetos contaba con uniforme o distintivo policial. El hecho ya fue denunciado ante las autoridades competentes.

"Al momento del forcejeo, esta persona (la víctima) logra bajar del vehículo y esas personas fugan con rumbo desconocido. No pudo precisar si esas personas contaban con algún tipo de distintivo policial, vale decir, uniforme o credencial. Puesto que no se pudo identificar si son o no policías", explicó el vocero.