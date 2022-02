A la cárcel jueza que otorgó detención domiciliaria a sentenciado por violación

Cargando...

Chuquisaca

En Chuquisaca, Jueza de Ejecución Penal fue enviada a la cárcel con detención preventiva por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes tras beneficiar a un hombre sentenciado de violación con detención domiciliaria.

“En este caso, al igual que todos los casos que atiende el Ministerio Público, se respetaron todos los derechos y garantías constitucionales de la imputada, además de garantizar el debido proceso”, aseveró el Fiscal Gorena.

El Fiscal Coordinador de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscal Departamental de Chuquisaca, Javier Gorena, señaló que el caso está vinculado a un padre de familia que fue condenado a 25 años de cárcel sin derecho a indulto por violar a su hija menor de edad y dejarla embarazada. El sentenciado solicitó su detención domiciliaria y la jueza emitió una resolución otorgando la misma. El hombre cumplía su detención domiciliaria en la misma vivienda en la que se encontraba la víctima.

La comisión de la Fiscalía General del Estado, que realiza la revisión sobre el estado de los casos con sentencias ejecutoriadas, señaló que al momento de emitir la resolución la juez no tomó en cuenta que el sujeto no había cumplido las dos quintas partes de su condena, por lo que al ser esta premisa un requisito indispensable la solicitud no era viable.

Gorena señaló que existirían otras tres denuncias contra la misma jueza dentro de otros procesos con sentencias ejecutoriadas por violación y asesinato.