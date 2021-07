A la cárcel por matar a su vecino tras enterarse que abusó de su hijo

En Reino Unido, una mujer fue enviada a la cárcel tras matar a su vecino al descubrir que había abusado a su hijo de 12 años.

“Hice lo que cualquier madre haría porque él hizo esto a mi hijo pequeño: nunca volvería a matar; no me veo a mí misma como un asesino, pero no me arrepiento de lo que hice. Yo era una mamá desesperada por proteger a mis hijos”, aseveró la mujer en sus declaraciones.