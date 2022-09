A más de un año del asesinato de una joven transexual en un hostal, se inició el juicio contra el acusado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este viernes se inicia el juicio oral por el asesinato de Alessandra Ferreti, la mujer transexual de 19 años que fue ahorcada en la habitación de un hostal en 2021. Organizaciones de personas transfemeninas piden celeridad en la sentencia.

"La población trans se encuentra en emergencia, en alerta por el juicio oral que se lleva a cabo hoy. Somos parte de la sociedad porque también aportamos al bien social de nuestro país y como personas (buscamos) también tener esa justicia como cualquier otra, no queremos menos que la igualdad, queremos ejercer un pleno derecho como ciudadanas", afirmó la representante de la Red Trebol, Moria Andrade.

Asimismo, la delegada de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba dijo que hará seguimiento al caso.

"La Defensoría del Pueblo acompañará, en calidad de veedora, el juicio oral de este caso y vigilará que el proceso se desarrolle conforme a normativa y respetando las garantías procesales para las partes, solicitando a las autoridades obrar con la celeridad y apego a los derechos humanos", indicó Marioly Álvarez, representante de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo al reportaje de la revista La Brava, Alessandra murió violentamente en febrero de 2021. La mujer de 19 años fue asesinada por un cliente que la ahorcó con el cable de un secador de cabello. La tragedia no terminó ahí pues sus sus únicos familiares, sus tíos no quisieron saber nada y no acudieron a reconocer el cuerpo. Entonces, organizaciones LGBTI hicieron una colecta para darle una cristiana sepultura.

