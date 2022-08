“Me llamó y me pidió perdón”, dijo la mujer trans quien no podrá caminar tras ser apuñalada por su pareja

Luciana es una mujer trans, quedó en silla de ruedas tras ser apuñalada ocho veces por su pareja. Ambos mantuvieron una relación sentimental de siete años, tras una discusión el sujeto la agredió físicamente al extremo de querer quitarle la vida.

“He visto la muerte pasar por mis ojos, cuando me violentó él vio que lastimó mi columna, yo no podía caminar y él se tomó la molestia de sentarse en una silla, me miró y me dijo quiero verte agonizar, quiero darme el gusto de verte morir y si no mueres en un tiempo, te meteré el cuchillo en todo tu cuerpo”, manifestó Luciana.

Según el testimonio de Luciana, en las últimas horas el sujeto la llamó, pidiéndole perdón, sin embargo, pese a las disculpas ella no podrá recobrar la movilidad de sus piernas. La policía inició las acciones legales y de investigación, para dar con el hombre que hoy es buscado por el delito de tentativa de feminicidio.

“Me llamó y me pidió perdón, pero el perdón no me hará volver a caminar, ya no puedo caminar, no voy a volver a caminar, ustedes no saben las cosas que viví”, contó entre lágrimas Luciana.