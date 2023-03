Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La delincuencia es un problema de nunca acabar en Santa Cruz. Dos antisociales ingresaron violentamente a un salón de belleza, encañonaron a las víctimas, lo golpearon, incluso le apuntaron con un arma a un niño de cinco años. El atracó se registró el pasado fin de semana en la Radial 26 entre 3er., y 4to. Anillo en Santa Cruz.

“Los tipos entraron violentamente, cerraron las cortinas, me agarraron, me tiraron al piso, me pusieron de rodillas, me patearon, golpearon, me dieron para mi cachazo, me metieron al baño, de ahí escuchaba los gritos y que le pedían el dinero a mi mujer”, contó el afectado.

Violento atraco a salón de belleza en la Radial 26

El hombre al ver que su esposa y su hijo estaban en peligro, se armó de valor, forcejeó con uno de los malhechores logrando que el primero huya del lugar, en tanto que el segundo fue reducido con la ayuda de los vecinos cuando pretendía darse a la fuga, posteriormente fue entregado a la Policía.

“Vi cuando a mi mujer la encañonaron a mi hijo lo tiraron al sofá, de ahí tome coraje, fuerzas no sé de dónde saque para salir a defenderlos y me seguían apuntando, me pegaron entre los dos (…) a mi hijo lo encañonaron, temí por la vida de mi hijo, pensé que le iban a disparar, fue cuando me puse más fuerte y comencé a forcejar, entonces ellos sacaron el poco efectivo que había en una caja, se llevaron los tres celulares que teníamos y las pertenencias de la clienta”, narró entre lágrimas la víctima de atraco.

“Logró salir el primero ya cuando salió el segundo, me acerqué a la puerta y vi que él corrió fue entonces yo me le fui tras él, gracias a los transeúntes y vecinos pudimos reducirlo a uno de los maleantes”, añadió.

