A mordiscos, un hombre le arrancó la oreja a la madre de sus hijos en Tarata

Cochabamba, Bolivia

Una joven madre llegó desde el municipio de Tarata para pedir ayuda porque fue atacada por su concubino, quien le arrancó la oreja a mordiscos. El hecho sucedió el pasado 6 de marzo. El miedo permanece pues el agresor escapó y está prófugo, pero ya tiene un mandamiento de aprehensión. El agresor es Edwin Hinojosa Salazar, de 23 años de edad.

La víctima, que fue acogida por el colectivo Mujeres de Fuego en Cochabamba, es mamá de un niño de 1 año y está embarazada de cinco meses. Ella vivía en el domicilio de sus suegros, de donde fue expulsada y apenas pudo sacar un poco de ropa para ella y sus pequeños.

"Tengo mucho miedo"

"Pido que me ayuden, tengo mucho miedo. No es la primera vez que me agrede, pasó varias veces. Pido que me ayuden a encontrarlo, tengo miedo de que me mate porque estoy amenazada. Me dijo que si entraba a la cárcel sería pocos años, que iba a salir rápido o que iba a mandar a sus amigos", contó la víctima acongojada.