"Me encerraba para que nadie me vea golpeada", el calvario de una joven víctima de violencia

Cochabamba, Bolivia

María (nombre ficticio) tiene 28 años y hace dos años que sufre violencia de parte de su expareja y padre de su hijo.

La joven ya realizó la denuncia por agresiones físicas y psicológicas, cumplió con todo el protocolo que pide el SLIM, pero aun vive con miedo todos los días. Sobre todo, después de que fue agredida por el sujeto en presencia de funcionarios del SLIM y la Defensoría de la Niñez.

Fátima Terrazas, del Colectivo Mujeres de Fuego -que acompaña a la víctima-, explicó que luego del hecho, la Defensoría se ofreció a realizar un informe que es necesario porque ella tiene medidas de protección y orden de alejamiento con el sujeto. Sin embargo, un juez autorizó que el hombre realice visitas al hijo de ambos, al cual no puede dejar solo y es obligada a encontrarse con el agresor.

"Estamos exponiendo a que ella vuelva a ser agredida por esta persona que ya tiene denuncias. Los funcionarios ya deberían haber actuado, no pueden decir que no han tenido tiempo y regrese el lunes. ¿Cuántos días van a pasar? Ya deberían haberle dado el informe", indicó Terrazas.

Las visitas se realizan en la Defensoría, pese a eso el sujeto sigue agrediendo, amedrentando y amenazando a la víctima, y su pequeño es testigo de todo. "Ella incluso tuvo que saltar del auto con su bebe en brazos por los golpes que recibió de esta persona. Es muy desesperante este caso, nos preocupa", agregó Fátima.

El acusado es Marco Poveda Montaño. Sin embargo, a pesar de las denuncias y el proceso que se realiza en su contra, continúa con su vida normal. Denuncian que es hijo del General Bladimir Poveda y es teniente militar de la Fuerza Aérea.

"Queremos saber qué acciones y sanciones tienen estas personas. Se supone que ellos están para cuidarnos y protegernos. Él le apuntó con un arma, le humilló, le hizo caminar de rodillas. Incluso en sus mensajes de WhatsApp, es lleno de insultos", agregó Terrazas.

"Sufro agresiones desde el primer día que me casé"

"Lo que más me preocupa es que en las visitas aún sigo sufriendo agresiones. Mi niño está presente, él ve y escucha las cosas que me dice su papá. Por eso me separé de él. Son dos años de agresiones constantes, desde el primer, cuando me casé hasta el ultimo día que decidí irme", contó María.

Fueron tales las agresiones del sujeto, que tuvo que saltar de un auto en movimiento con su pequeño en los brazos, para poder escapar.

"Fue en octubre del 2020. Recibí golpes en la cabeza, me dio puñetes, me dio contra el tablero. Decidí saltar porque no paraba", reveló.

En ese entonces, decidió hacer la denuncia en el SLIM, pero le rechazaron porque no le dijeron que "no habían pruebas suficientes".

"Con eso y la primera denuncia que hice fui más amenazada por su familia, que siempre me amedrentaron. Temo por mi vida, de mi hijo y la de mi familia. Hacen todo para dañarme y a las personas que están ayudando. No sé cómo, pero él sabe todos mis movimientos, sabe con quién camino, dónde voy, él siempre está ahí", explica entre sollozos.

Denuncia que no se respetó la orden de alejamiento, vigente desde diciembre del año pasado, y que cuando acudió al trabajo del sujeto para pedir ayuda, le negaron diciendo que "eran problemas de casa" y debía resolver de otra forma.

"Sufrí agresiones desde mi embarazo. Me golpeaba de manera brutal, Me encerraba para que nadie me vea. Llamaba a sus papás para que no me dejen salir. Siempre le tuve mucho miedo a su familia", recordó. "Es una injusticia, no soy escuchada. No hay respuesta de los jueces", lamentó.

De momento, Mujeres de Fuego sugiere que la víctima no se presente a las visitas porque el peligro de agresión es constante