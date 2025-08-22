¡Les llegó el karma! Sicarios balean una casa y la granada que no lanzaron explota dentro de su auto

Dicen que la realidad supera a la ficción, y si bien es cierta esta afirmación, hay veces que las situaciones de la vida llegan alcanzar niveles tan risibles que parecen dignas de cualquier caricatura; así fue como le pasó a este grupo de sicarios que se olvidaron un pequeño gran relacionado con una granada.

El momento que fue captado por cámaras de seguridad, tuvo en lugar en la localidad de La Concordia, en Santo de los Tsáchilas en Ecuador, el pasado viernes 2 de septiembre. Se observa en la grabación a un grupo de seis hombres encapuchados atacando a balazos una vivienda.

Luego de consumar el violento acto, los sujetos se dispusieron a huir del lugar a bordo de una camioneta, sin embargo, uno de los maleantes que había alistado una granada olvidó que tenía que lanzarla una vez que le quitó el seguro, pero si mayor dilación se metió en el vehículo y así, sentenciando a todos sus compañeros.

En el video se ve como el auto se aleja hacia el fondo de la avenida en lo que parecía la huida perfecta, no obstante, como en las buenas bromas de las caricaturas que toman su tiempo para gestarse, el auto explotó de un instante a otro llevándose a sus tripulantes en la una bola de luz incandescente.

Después de todas las diligencias correspondientes de las autoridades, se confirmó un saldo de cuatro muertos y dos heridos de gravedad, quienes una vez que se recuperen deberán rendir su declaración del sucedido. Mientras que las autoridades siguen investigando el impactante pero inusual acontecimiento.

No fue sorpresa que el video se volviera viral en redes sociales, donde los usuarios expresaron que situación así son prueba de que el arte imita a la vida.

“La vida es un episodio de los Looney Tunes”, “es muy de Cartoon morir de esa forma amigo”, “esto es demasiado surreal como si de una caricatura se tratase”, “Parece esas películas de comedia”, “no puede ser amigo es lo más gracioso que vi en la semana”, “A Charles Darwin le gusta esto porque confirma su teoría de la selección natural"; fueron algunos de los comentarios.

