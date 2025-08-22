Video: ¡Terrible! Captan un violento asalto contra adultos mayores dentro de una tienda

El terrible hecho se suscitó en una tienda de abarrotes del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, de Cancún, México, donde dos sujetos armados ingresaron al local y amagaron a una pareja de adultos mayores para despojarlos del dinero en efectivo.

Las imágenes del violento atraco fueron registradas por cámaras de seguridad del negocio, y difundidas en redes sociales. En el mismo se observa cómo los delincuentes actuaron haciendo uso de armas de fuego.

Los dos adultos mayores fueron amagados y despojados de sus pertenencias. Tras lograr su cometido de arrebatar las pertenencias huyeron del lugar, dejando a las víctimas indefensas.

Efectivos policiales llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde los delincuentes ya habían escapado, según vecinos este tipo de hechos son frecuentes en ese barrio.

Las imágenes muestran el grado de violencia que es utilizado por delincuentes para sustraer pertenencias, sin importarles que sus víctimas sean adultos mayores, que sean vulnerables.

