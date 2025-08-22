Niño casi es secuestrado tras intentar atrapar a un 'depredador de menores' en Canadá

Lo que comenzó como un plan “inspirado en un programa de televisión” terminó en un dramático intento de secuestro en Airdrie, al norte de Calgary. Un niño de 12 años y un grupo de amigos quisieron emular al show To Catch a Predator para exponer a un presunto pedófilo, pero el operativo improvisado estuvo a punto de costarle la vida.

El grupo de al menos nueve adolescentes utilizó Snapchat para atraer a un hombre de 37 años, identificado como Zain Alnoor Merchant. La idea era grabar el encuentro y difundirlo en redes sociales. Sin embargo, el plan se salió de control cuando el menor designado como “señuelo” subió de manera voluntaria al vehículo del sospechoso, mientras sus compañeros filmaban.

En ese momento, Merchant aceleró y huyó con el niño dentro del auto. La víctima luchó desesperadamente y logró escapar en un semáforo en rojo, pidiendo auxilio al 911. De inmediato se desplegó un operativo policial que incluyó patrullas, helicópteros y la colaboración de la Policía de Calgary. El sospechoso fue detenido en el noreste de la ciudad.

Merchant enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

Violación de libertad condicional por contacto con una menor y uso de internet.

Huida de la policía.

Privación de libertad.

Invitación a contacto sexual.

Secuestro de un menor de 14 años.

Las autoridades aprovecharon el caso para lanzar una dura advertencia. “Es una situación de altísimo riesgo. No alentamos a nadie a tomar justicia por su cuenta”, declaró el cabo Christopher Hrynyk, de la Policía Montada de Airdrie.

El sargento Mark Auger, de los Equipos de Respuesta Policial de Alberta, recordó que Merchant ya había estado bajo investigación, lo que demuestra el enorme peligro de que jóvenes sin preparación intenten confrontar a presuntos depredadores sexuales.

La policía explicó que este tipo de “cazas” —popularizadas primero por el programa de televisión Dateline: To Catch a Predator y más tarde replicadas por youtubers e influencers— suelen terminar en tragedia: agresiones, abusos, suicidios o casos que complican procesos judiciales.

Por ahora, Merchant permanece detenido en Calgary y deberá comparecer el próximo jueves en su audiencia de fianza.

