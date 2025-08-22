TEMAS DE HOY:
¡Terrible! Mujer confunde gotas para ojos con pegamento instantáneo y termina hospitalizada

La mujer fue operada recientemente del ojo, y tras confundir unas gotas oftalmológicas con pegamento instantáneo, resultó con severos daños y podría perder la vista.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 19:16

Foto: Referencial Redes Sociales.
México

El terrible hecho se suscitó en Saltillo, Coahuila, México, donde una mujer sufrió severos daños en sus ojos, tras confundir gotas medicadas con pegamento instantáneo.

La mujer que recientemente había sido operada tenía que aplicarse gotas oftalmológicas y tras confundirlas con pegamento, sufrió severos daños por lo que pidió ayuda y fue trasladada de emergencia hasta un hospital.

Al llegar al nosocomio le hicieron valoraciones e intentaron estabilizarla, por el momento médicos señalaron que la mujer se encuentra en observación y los daños graves que podría sufrir en la córnea e infecciones generaría la pérdida parcial o total de la visión.

La mujer continúa en evaluación, se espera que tenga avances en su recuperación.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

