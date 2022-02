Abandonan a una bebé con una carta en la zona Alto Lima

El Alto

El Comando Policial de la ciudad de El Alto, informó a través de sus redes sociales, que este lunes al promediar entre las 18:00 y 19:00 horas, se constituyó al Centro Médico "San Simón" ubicado en la zona de Alto Lima Tercera Sección, calle 1, donde al interior de un pasillo se encontró, a una bebé de sexo femenino abandonada.

La menor tendría una edad aproximada de un mes y medio de vida, estaba envuelta en pañales de tela, juntó a ella dejaron una carta manuscrita, y una bolsa de yute color naranja y amarillo que contenía un biberón y un tarro de leche Nutrilon.

“Por favor no tengo recursos para criar, no puedo, tengo muchos hijos, ella tiene un mes y medio, yo se que va a estar bien con ustedes. Por favor doctor Simón, yo no puedo usted es una buena persona muchas gracias”, señala la carta manuscrita dejada junto a la bebé.