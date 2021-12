Abogado denuncia vulneración de al menos siete derechos de Pumari con "detención ilegal"

Cargando...

El abogado Justo Fernández Guzmán denunció este viernes que al excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, le vulneraron al menos siete derechos fundamentales al detenerlo en horas de la noche, sin orden de aprehensión conocida y llevarlo a 32 kilómetros del lugar para que un juzgado local resuelva las medidas cautelares. A estas irregularidades se suman que al jurista le negaron el acceso al cuaderno de investigaciones, lo que dejó en “indefensión absoluta” a su defendido.

“No entendemos los motivos por los cuales lo han trasladado en la localidad de Betanzos, él fue aprehendido en la avenida Murillo de la ciudad de Potosí, y por su naturaleza el proceso tiene que ventilarse en la ciudad de Potosí, y los juzgados que seguramente conocen esta causa no pueden bajo ningún concepto trasladarse a un lugar distinto a la ciudad, tomando en cuenta que al presente existe el juez que ha emitido la orden de allanamiento”, señaló Fernández a ANF.

Sobre los indicios de la Fiscalía contra Pumari, dijo que no pudo acceder al cuaderno de investigaciones “en absoluto” debido a que personal policial no le permitió ingresar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en Betanzos, lo que implica una vulneración al derecho a la defensa.

“Era inaccesible, no se podía ingresar a la FELCC, no tenían ningún argumento, solo no nos dejaban, no hablaban, nos bloqueaban el ingreso”, denunció.

La audiencia notificada para las 15.00 de este viernes fue suspendida y ahora los abogados de la defensa esperan una nueva notificación.

“Es una vulneración al derecho a la defensa, un derecho fundamental e irrenunciable, tampoco he podido entrevistarme con Pumari, ni siquiera observarlo”, apuntó.

El jurista estimó que con este proceder de la justicia se ha vulnerado el derecho a la libertad, el derecho a la locomoción, al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, entre otros, tomando en cuenta que “este ciudadano ha sido aprehendido en horas de la noche, sin que se haya procedido conforme a procedimiento”.

Dijo que este proceder se entiende cuando se advierten riesgos procesales como el peligro de fuga o la obstaculización de la justicia, que en el caso de Marco Antonio Pumari no se cumple debido a que él tiene arraigo natural en Potosí.

“En el caso que nos ocupa, él radica en Potosí, tiene su familia, tiene su ocupación, en consecuencia, el arraigo natural está acreditándole que él no puede fugarse del país”, refirió.

Lo que también llama la atención, dijo, es que el proceso por el que se le acusa - daños ocasionados a la infraestructura del TED de Potosí en noviembre de 2019- tiene más de dos años y durante todo ese tiempo nunca fue notificado y ahora de forma repentina es aprehendido.

“En ese tiempo pudieron haber hecho las diligencias investigativas, y ahora a los dos años y un poco más empieza a aparecer la versión de que habría destruido bienes del Estado y por eso lo aprehenden”, apuntó.

Cuestionó además que no había la necesidad de hacer llegar a la ciudad de Potosí una gran cantidad de policías de otros departamentos, lo que para el abogado significa una “provocación al pueblo Potosino”.