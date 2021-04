Abuelo acusado por abuso sexual fue liberado y sólo recibió una citación

Cochabamba, Bolivia

Una madre de 21 años denunció al abuelo de sus dos hijas de 4 y 6 años, por abuso sexual que habría cometido contra las dos menores, el hecho se habría registrado en la zona de Pucara Chica.

Luego de la denuncia el hombre de 57 años fue arrestado, cumplió las ocho horas de acuerdo a ley y fue liberado. Solo le dieron una citación para que se presente a declarar por el caso.

El caso es de conocimiento del Ministerio Público que realizó la valoración del caso, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) remitió el informe del médico forense y otros elementos.

La fiscal decidió citarlo para que preste su declaración informativa y no ordenó su aprehensión, otorgó medidas de protección a las víctimas. Determinaron que el denunciado sea desalojado del inmueble y tiene prohibido acercarse a la denunciante, a las niñas y al inmueble en el que viven.

Raquel Nogales, jefa de la Defensoría de la Niñez en Cochabamba, manifestó que el personal tuvo conocimiento de la denuncia al promediar las 22:00 del martes y gestionaron la atención a las víctimas, llegaron hasta el instituto de investigaciones forenses (IDIF).

“El médico forense descartó un caso de violación, en la intervención psicológica se verifica que no se trata de violación. Se formalizó la denuncia como abuso sexual, el informe se entregó a las 3:30 de la madrugada (…) En el relato no hubo elementos contundentes, no hubo elementos coherentes”, señaló Nogales.