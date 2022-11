"Aceleré para estacionarme y fue cuando sentí el impacto", dijo el hombre baleado en Puerto Pailas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Un hombre resultó herido de bala durante un operativo aduanero en el municipio de Puerto Pailas, la víctima fue evacuado al hospital Japonés. El hecho se registró la tarde de este martes 29 de noviembre.

El afectado es José Luis A.G., de 21 años, quien dio su testimonio sobre lo ocurrido. Él afirmó que se encontraba junto a su hermana cuando fueron interceptados por una vagoneta y los ocupantes le ordenaron que se detenga a un lado de la carretera. Según el informe preliminar, estos se encontrarían trasladado cerveza de contrabando.

"El oficial me dijo que me orille (a un lado de la carretera), fue cuando puse luz de parqueo y me estaba yendo al lado derecho. Aceleré para estacionarme y ahí sentí el impacto", relató.

José Luis afirmó que los efectivos embistieron su vehículo al menos en cuatro oportunidades y que, tras el disparo, ellos mismos lo llevaron hasta el hospital del municipio para que reciba atención médica

Se anunció un pronunciamiento por parte de la Aduana Nacional sobre este caso, sin embargo, horas más tarde se suspendió.