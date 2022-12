Cochabamba, Bolivia

Un sujeto persiguió y acosó sexualmente a una niña de 13 años por varias cuadras. El agresor, que estaba en un vehículo, se acercó a la menor, redujo la velocidad, abrió la puerta y le mostró sus genitales.

El hecho sucedió en la zona de Las Cuadras, cuando la adolescente de 13 años se dirigía a su domicilio, después de pasar clases de catequesis. La denuncia fue hecha por la madre de la víctima en septiembre, sin embargo, no recibieron la debida atención.

Ese día, la menor caminaba tranquilamente cuando el sujeto cometió la agresión. La víctima continuó avanzando tratando de ignorar lo sucedido, sin embargo, el hombre la persiguió y volvió a mostrarle sus genitales, incluso le preguntó si le gustaba.

La niña logra pedir ayuda y, afortunadamente, los dueños de una tienda salen a ver qué es lo que sucedía.

Desde ese entonces, la menor quedó traumada y cada vez que pasa por el lugar, teme que el sujeto vuelva a aparecer y que incluso la rapte.

"Yo, por mi parte, ya había hecho revisar las cámaras donde se ve todo, desde el número de la placa, se ve cómo el tipo empieza a molestarle a mi niña. T engo todas esas imágenes, pero no quisieron aceptar el video en la FELCC porque dicen que necesitaba una orden fiscal y me salieron con muchas cosas", comentó.

Asimismo, ni la Fiscalía, ni la policía avanzaron en la investigación. Fue la propia madre de la víctima quien tuvo que movilizarse para conseguir las imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve al sujeto persiguiendo a la menor. Presentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pero le pusieron varias trabas en la Fiscalía.

"Hice la denuncia el 26 de septiembre en la FELCC de la Laguna. Estuve en correteos buscándolo al fiscal también en el IDIF, no logré encontrarlo. En la FELCC, me indicaron que ya dieron con el tipo porque hicieron que la lleve a mi niña para que lo identifique, lo identificó mediante una foto, pero ahí quedó todo, no se hizo más nada", contó.