Adolescente huye de su casa y al ser encontrada revela que fue vejada por su primo

En La Paz, una adolescente de 13 años huyó de su casa y al ser hallada por sus familiares, reveló que su primo la había abusado sexualmente el 2019.

“Una menor de 13 años habría huido de su casa dejando un nota que decía 'ya quiero estar con ustedes, no me entienden' entonces la madre y su tío comienzan a buscar a la menor, no sabían dónde se había escapado y la encuentran en la casa de uno de sus amiguitos de 16 años. Piensan que habría existido una agresión por parte de este menor y la llevan a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire.