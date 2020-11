Adulta mayor estaría encerrada y dopada en su domicilio

Quillacollo, Cochabamba

Desde la Jefatura del Adulto Mayor de la Alcaldía de Quillacollo, dieron a conocer del caso de una reconocida radialista, mayor de 65 años, que por denuncias investigan si la mujer era dopada y encerrada en su domicilio por su esposo.

La hermana de la víctima, declaró que la señora se habría casado con su pareja, hace seis años sin conocimiento y consentimiento de su familia, aparentemente, por intereses económicos de su pareja.

“El señor no me dejaba entrar, siempre la tenía echada bajo llave, me dijo que yo estaba invadiendo su privacidad”, manifestó.