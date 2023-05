Adulto mayor niega haber abusado de sus nietas y dice que buscan sacarlo de su vivienda

Santa Cruz - Bolivia

El hombre de 66 años, acusado de abusar sexualmente de sus nietas, negó haber cometido el crimen. Él aseguró que dos de sus hijos armaron el caso para despojarlo de su vivienda.

“Que no digan que yo hice eso, jamás en mi vida he hecho esa cosa. Me quieren votar de mi casa, (pido) que me dejen en paz”, dijo entre lágrimas el acusado.