Alcalde Arias: El INE no está abierto a negociar la fecha del Censo

“Hemos encontrado un INE cerrado. Consideran que lo que ellos han hecho es lo mejor, no aceptan que se puede acortar plazos, no aceptan que se puede hacer actividades en paralelo, hay cosas que a mí me sorprende”, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias, sobre el avance de las mesas técnicas donde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) habría demostrado una actitud cerrada para negociar la fecha del Censo.

El burgomaestre comentó que uno de los argumentos que usó el INE para oponerse al Censo 2023 es que no se podría cambiar las normas de los organismos internacionales.

“(Es la) primera vez en 15 años que yo escucho que el Gobierno del MAS diga que los organismos internacionales mandan en Bolivia, siempre, cuando es prioridad nacional, se puede cambiar esos aspectos”, manifestó.

Otro de los argumentos que manejaría el INE es que para adelantar la realización del Censo no se puede contratar mucha gente porque esa tarea podría requerir 150 días.

“Nosotros hemos dichos que mediante un decreto que ya existe, ajustándolo se puede contar con capacidades instaladas de las universidades, con capacidades instaladas de los ministerios”, añadió.