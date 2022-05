Alcalde Arias lamenta que casos en su contra se haya vuelto puro acoso

La Paz, Bolivia

El alcalde de La Paz Iván Arias, fue citado como testigo a la oficina del Departamento de Investigación de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo de la FELCC, a testificar sobre el caso seguido en su contra sobre el proceso de instancia centro de comunicaciones La Paz, cuando ejercía como ministro de Obras Públicas, el burgomaestre después de salir de dicha declaración lamento que cada vez que lo convocan para determinado caso no tiene fundamento o relación.

“Este es un nuevo caso que me convocan como testigo, ante el CCLP(Centro de Comunicaciones), centro que administra el edificio decidió impermeabilizar el helipuerto y la parte que está en correo, me convocan cuando era yo ministro, si yo autorice, inaugure, yo no hice contratos sino la CCLP, centro que administra el edificio, se hizo un revisión y verificación previa antes de la entrega que iba a ser el 15, yo deje de ser ministro el 10 de noviembre, el actual ministro debía revisar la obra , estoy cada vez sorprendido de los casos que se me llama, estoy toda la mañana escuchando el expediente contestando y eso. En todo caso es ese objetivo, es este objetivo, de seguir cansado, de seguir acosando es puro acoso realmente”, declaró Arias al salir de la Fuerza Anticrimen.