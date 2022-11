Alcalde Arias pide dar tregua al conflicto por el Censo

Cargando...

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aprovecho la festividad de Todos Santos para pedir tregua al conflicto que se generó por la fecha de realización del Censo de Población y vivienda.

“En este día que nos visitan las almas, en este día en que los ángeles bajan de la escalera, vienen a nuestra casa que lleguen a nuestro corazón, yo he pedido, ruego que las partes hagan una tregua, en lenguaje militar es el cese de hostilidades, puede estar el solado al frente del enemigo, pero ambos no se mueven mientras no terminen las negociaciones”, expresó.

Al promediar el mediodía de este martes, el vocero presidencial, Jorge Richter, comunicó que el Gobierno acepta dialogar con Santa Cruz para definir una fecha de realización del Censo. El Gobierno pide que se pueda levantar el paro y el cerco.

El vocero manifestó que espera que en el transcurso del día se instale la mesa de negociación para terminar con la situación que genera preocupación.

Arias sostuvo que parce los bolivianos se convirtieron en enemigos solamente por el tema del Censo y reiteró su pedido de que se puedan retomar el diálogo para poner fin al conflicto que ya lleva más de una semana.

“Yo no quiero usar el lenguaje de enemigos, porque me da pena pero parecemos así, parece que nos hemos vuelto enemigos entre los bolivianos”, reflexionó.