Alcalde de La Paz pide tomar decisiones de una vez para fijar censo y apresurar los procesos

La Paz

El alcalde Iván Arias pidió la noche de este martes tomar decisiones de una vez para fijar la fecha del censo, máximo hasta el 15 de septiembre, y alertó que por discutir mucho la fecha no se haga ni en 2024, pues, afirmó, solo si se determina una fecha los procesos precensales pueden ser apresurados.

“Creo que le estamos dando demasiadas largas, un tema que nos está dividiendo más que uniendo, creo que no debe pasar del 15 (de septiembre) máximo, finales de este mes; no podemos tirarnos un mes más discutiendo si el 2023 o el 2024, cuidado no hagamos ni el 2024, con tanta discusión”, afirmó Arias