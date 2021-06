Alcalde de San Julián denuncia una intencionalidad política en la entrega de pruebas Covid-19 caducadas

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Willy Calderón, alcalde del municipio de San Julián, que la entrega de pruebas de Covid-19 caducas a municipios cruceños, tuvo intencionalidad política de la Gobernación de Santa Cruz dirigida por Luis Fernando Camacho.

“Tenía un objetivo político. La intención era esa, porque en Cuatro Cañadas ha ganado el MAS, San Julián es bastión del MAS, en San Ramon ganó el MAS, ¿no cierto? Lo que ellos buscaban era convulsionar a la gente y de esa forma lograr su objetivo (…); pero el plan le salió al revés y ellos están preocupados”, mencionó.

Calderón además dijo que la entrega del material caducado fue planificada, porque Camacho y su personal llegaron sorpresivamente a estos municipios, ya que ni siquiera contaban con la cantidad de barbijos que debían ser entregados.

“Nos ha traído barbijos. Según el acta, son 20 mil; pero, resulta, cuando hemos revisado, apenas hemos encontrado tres mil y así sucesivamente todos los insumos que nos dejó, nos ha dejado faltando”, aseveró.

Lamentó que el Gobernador cruceño y su personal hayan visto a estos municipios como depósito de material "inservible", como en el caso de las pruebas caducas, atentado directamente a la salud de su población.

“Es preocupante para el pueblo de San Julián, cómo es posible que traigan medicamentos, insumos vencidos, es como venir intencionalmente a hacer un daño, un daño a la salud pública y eso como pueblo este tipo de insultos no vamos a permitir”, enfatizó.

El alcalde dijo que hasta la fecha ningún funcionario de la Gobernación brindó una explicación a las autoridades de los tres municipios, actitud que refleja una intención política.

“Por nada salen a declarar ante los medios, no por nada paran escondiéndose y, cuando de verdad no tuvo esa intención, no se esconde, da la cara, informa ante el pueblo. Hasta el momento, no le hemos escuchado a nadie, ni al Secretario de Salud de la Gobernación ni al responsable del Sedes, a ninguno”, agregó.