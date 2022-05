Alcalde paceño dice a gobernadores consensuar reunión con el presidente sobre el Censo

Cargando...

La Paz, Bolivia

El alcalde Iván Arias propuso este martes a los gobiernos subnacionales en Sucre una “urgente” reunión con el presidente Luis Arce para abordar el tema del Censo 2022, pues, dijo, alcaldes y gobernadores no reciben una explicación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el proceso precensal.

“Establecer una agenda de temas a tratar, no solamente de encuentros festivos sino urgentes porque creo que deberíamos volver y ahí recupero la propuesta del alcalde de Tarija, deberíamos hacer urgentemente una reunión con el Presidente (Luis Arce), porque los temas que ha planteado Oscar (Montes), son muy importantes”, afirmó Arias en el “Primer Encuentro de Gobiernos Departamentales, Alcaldes de Ciudades Capitales y El Alto Unidos por el Bicentenario”, realizado este martes en la ciudad de Sucre. Reunión por el Censo 2022.

El alcalde de La Paz recordó el encuentro que sostuvieron los alcaldes de las capitales y de El Alto con el primer mandatario en octubre de 2021. “Creo que el encuentro que tuvimos en el mes de octubre (con el Presidente) fue relativamente fructífero, bajó la tensión y permitió ciertos acuerdos”, dijo.

Ahora, prosiguió, la reunión con el jefe de Estado es de importancia porque no es suficiente una reunión entre alcaldes y gobernadores para hablar de censo porque no se cuenta con información oficial sobre los avances del Censo 2022.

“Hablando se entiende la gente, por lo tanto, hay que hacer una agenda para abordar entre nosotros, esa agenda que sea planteada al Gobierno y no solamente sentarnos a hablar entre nosotros. ¿De qué sirve que hablemos del censo si no tenemos una explicación, si no tenemos a los del INE al frente?”, dijo el burgomaestre.

Arias cuestionó al INE que pide solución a problemas limítrofes no resueltos por décadas entre municipios. “Los del INE dicen que el 30 de mayo todos habremos arreglado nuestros problemas de límites y por eso ya no vamos a ver el código cero (en la boleta censal); yo he preguntado al gobernador de La Paz (Santos Quispe), le he dicho, señor gobernador de los 87 municipios que hay en La Paz: ¿cuántos tienen resueltos sus problemas de límites? No hay ni uno. ¿Ustedes creen que hasta el 30 de mayo vamos a tener solucionados los problemas de límites?”.

Afirmó que la otra “C” es consensuar la boleta censal. “Tiene que ser de consenso, es decir, hay que hablar con los municipios, porque hay municipios que crecen y hay otros que decrecen, ese crecimiento y ese decrecimiento, tiene consecuencias económicas y políticas, debido a que se reciben más o menos recursos económicos o aumentan más diputados”, sostuvo Arias.