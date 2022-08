Alcalde y gobernador de Santa Cruz pasaron de ser “aliados a enemigos”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y alcalde, Jhonny Fernández pasaron de ser aliados a cruzar acusaciones mutuas.

Recordemos que, Fernández, durante el primer día de paro, acusó al exlíder cívico de atacar su domicilio.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante el pueblo cruceño que nuestro domicilio ha sido atacado vilmente por grupos mandados por Luis Fernando Camacho a destruir y a dañar la integridad física y material de mi domicilio”, aseveró el Alcalde de Santa Cruz.

Por su parte, Camacho, sindicó al burgomaestre cruceño de ser “traidor”.

El Gobernador de Santa Cruz, rechazó las acusaciones en su contra por parte del alcalde Jhonny Fernández por los incidentes registrados en las afueras de su domicilio.

Asimismo, lo acusó de ser “un alcalde traidor a su pueblo” y aseguró que “ministros masistas y el alcalde Jhonny Fernández, siguiendo el mismo libreto, trataron de calumniar y deslegitimizar el paro”.

Con respectó a la camioneta que fue vista durante el ataque a la vivienda de Fernández, Camacho respondió: "La camioneta es suya alcalde, es de la alcaldía, no venga 14 horas después que inició el paro a decir que se la robaron. Usted le dio el vehículo a los delincuentes contratados para que se haga su autoatentado. La gente no le cree, no subestime la inteligencia del pueblo cruceño, están las filmaciones e incluso tengo entendido de que hay un joven que identifica a quienes hicieron estos hechos.", declaró el gobernador.