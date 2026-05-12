Alcaldía de Cochabamba pide licencia ambiental para Cotapachi y justifica ausencia de Manfred en reunión

La Alcaldía de Cochabamba aseguró que el problema de la basura en la ciudad “ya está resuelto” y responsabilizó a la Gobernación por la demora en la entrega de la licencia ambiental para el proyecto de industrialización de residuos en Cotapachi.

El director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, afirmó que la empresa encargada del proyecto solicitó en tres ocasiones la licencia ambiental y cuestionó que hasta el momento no exista una respuesta.

“Lo único que tiene que hacer la Gobernación es entregar la licencia ambiental si quiere ser parte de la solución de un tema administrativo”, sostuvo.

Ayaviri también explicó que el alcalde Manfred Reyes Villa no asistió a la reunión convocada por la Gobernación para tratar la problemática de la basura debido a que consideró que no existían condiciones de seriedad institucional.

“No puede ser que una autoridad convoque a una reunión y sea la primera en estar ausente. Ese tipo de reuniones improvisadas, que más parecen un show, una puesta en escena, el alcalde por supuesto que no va a asistir”, afirmó.

Indicó que Reyes Villa ya tenía programadas actividades en la ciudad de La Paz y señaló que el tratamiento de residuos sólidos debe abordarse con propuestas técnicas y no con confrontación política.

“Cuando las reuniones sean para proponer, cuando las reuniones sean para escuchar propuestas serias, el alcalde va a estar”, manifestó.

Proyecto en Cotapachi

Ayaviri defendió además el proyecto que se desarrolla en Cotapachi y aseguró que la iniciativa apunta a la industrialización de residuos sólidos para beneficiar a todo el eje metropolitano.

Según explicó, representantes de la empresa CINVA realizaron inspecciones y socializaciones técnicas con vecinos y autoridades de Colcapirhua y Quillacollo para explicar el funcionamiento del proceso de tratamiento de basura.

Sobre la controversia por el derecho propietario de los terrenos, indicó que el conflicto debe ser resuelto por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debido a que existe una disputa entre comunarios de Cotapachi y otras instancias.

Asimismo, cuestionó los pedidos de medidas precautorias para paralizar las actividades en el lugar y aseguró que esos temas no afectan el avance técnico del proyecto.

Finalmente, Ayaviri acusó a la Gobernación de politizar el conflicto y afirmó que la falta de aprobación de la licencia ambiental es el principal obstáculo para consolidar la solución al problema de la basura en Cochabamba.

“No dar la licencia ambiental es obstaculizar, no dar la licencia ambiental es politizar el tema”, concluyó.

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