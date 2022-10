El Alto: Retiran kioscos de la zona Río Seco y amautas presentarán un amparo

La madrugada de este miércoles, la Intendencia Municipal de El Alto procedió con el retiro de los kioscos instalados en la zona de Río Seco, sector avenida Costanera, y los maestros amautas se movilizan anuncian que presentarán un amparo constitucional para continuar asentados en el lugar porque sería un lugar sagrado y no necesitan permiso ni pagar patentes.

“Este lugar es un lugar sagrado, está reconocido por la CPE este lugar, nosotros vamos a meter un amparo constitucional, cómo nos pueden avasallar así, este lugar es un lugar sagrado. (…) (La Alcaldía) Nos dice nosotros no tenemos el pago de patente, los amautas no pagamos patente, estamos en un lugar sagrado, no podemos pagar patentes”, protestó Mery Quispe Paucara, secretaria general de la Asociación Ametradi.