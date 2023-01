Alcaldía de La Paz advierte con multas a quienes derrochen agua en Carnaval

Cargando...

La Alcaldía de La Paz advirtió con multas a las personas que derrochen agua durante las fiestas de Carnaval. El alcalde Iván Arias anunció que se prepara una norma específica para evitar el mal uso del líquido elemento.

“Normalmente son sanciones pecuniarias y eso lo estableceremos en la presentación de la agenda del Carnaval Paceño, además, tendrá que ver con el consumo de bebidas alcohólicas y el control de locales, fiestas y horarios; se cruzan con los preparativos de la fiesta del Gran Poder”, dijo Arias.

El burgomaestre reflexionó sobre la necesidad de cuidar el agua e indicó que lamentablemente las represas con las que cuenta La Paz no están en su “nivel óptimo”, por lo que urge asumir medidas de prevención sobre todo en esta época de Carnaval.

“Nosotros vamos a emitir una disposición, mañana arrancamos la agenda carnavalera donde estableceremos la prohibición del uso de agua en esta época del Carnaval porque no estamos para botar el agua, no estamos para echar el agua, las represas no están en su nivel y las lluvias, bendito sea el Señor que está lloviendo, no son suficientes y no garantizan una provisión como para que echemos el agua”, manifestó.

