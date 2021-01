Alcaldía paceña y Fenaena postergan, sin fecha, la Alasita

Cargando...

La fiesta tradicional de la Alasita se posterga, sin fecha, confirmó el secretario de culturas del Gobierno Municipal de La Paz, Andrés Zaratti, junto a los representantes de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria Navidad y Alasita (Fenaena).

“Vamos a mover la fecha Vamos a estar atentos a cómo va evolucionando esta segunda ola”, aseveró Zaratti.

Por su parte, Fredy Butrón, representante de Fenaena aseveró estar consientes de la importancia del distanciamiento social para evitar más casos de coronavirus y así preservar la vida de los ciudadanos.

“Nosotros no vamos a suspender, vamos a trasladar, vamos a posponer a otra fecha donde la pandemia ya va estar de bajada”, señaló Butron.

Ambas personas coincidieron en que la idea no es que la feria no se realice, sino que se desarrolle cuando no haya peligro para los ciudadanos.