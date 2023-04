Alistan reunión de cívicos a nivel nacional en Pando para tomar decisiones respecto al "paquetazo de leyes"

Bolivia

Cívicos de todo el país anunciaron una reunión en el departamento de Pando para la próxima semana. Determinarán acciones que se tomarán respecto al "paquetazo de leyes" propuesto por el gobierno y el funcionamiento de la Gestora Pública.

El cívico observó que el gobierno durante mucho tiempo no se refirió a la crisis económica, pero en días pasados admitieron la necesidad de aprobar créditos con celeridad.

En ese sentido, puso como ejemplo el costo del dólar en las calles, que se vende a 8 bolivianos, cuando el cambio oficial es de Bs 6.96. Además, apuntó a la falta de dólares para la población.

Recordó que el martes, realizaron una marcha en la ciudad de Santa Cruz con sectores como los gremialistas, transportistas y médicos a nivel nacional. Además, esperan la decisión que se vaya a tomar hoy en la reunión de gremialistas y transportistas que se desarrolla en Cochabamba para apoyar.

Hasta el momento, representantes de siete departamentos ya confirmaron su asistencia a la reunión y esperan que los otros dos también estén presentes.

"Tenemos que seguir luchando, enfrentando a este monstruo que es tremendamente grande para que las cosas no se hagan como ellos pretenden. No solamente son nuestros derechos a futuro, si no los actuales los que están en total peligro, en indefensión. Sabemos que por este momento no contamos con la justicia, ni con la Fiscalía, quienes deberían ser los primeros en garantizar nuestro derecho", agregó.