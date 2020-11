Alteños exigen carnet de militancia y “sacar a las manzanas podridas” del gabinete de ministros

La Paz, Bolivia

El Movimiento Al Socialismo (MAS) de la ciudad de El Alto, expresó su descontento por la conformación del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. El dirigente de esta tienda política, David Apaza, anunció que exigirán el carnet de militancia a las nuevas autoridades ya que se pretende “sacar a las manzanas podridas” de las filas del partido azul.

“Nosotros queremos sacar a las manzanas podridas y va dirigido netamente a los ministros que están nominados, no a nuestro binomio, no a nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, no perjudicando a nuestro hermano Evo Morales Ayma (…) inclusive se va a exigir la militancia de todos los años”, sostuvo David Apaza.