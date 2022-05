Amber Heard acusa entre sollozos a Johnny Depp de violarla con una botella

Cargando...

Amber Heard subió al estrado este jueves y lanzó una serie de acusaciones contra su exmarido, Johnny Depp. La actriz, de 36 años, repasó su relación con Depp, desde su enamoramiento y su boda, hasta los episodios en que ella le acusa de haberla golpeado, maltratado o abusado sexualmente de ella.

La parte más dramática de la declaración de este jueves fue por la tarde, cuando Heard ha descrito entre lágrimas y sollozos una agresión de Depp, de 58 años, contra ella con una botella con la que llegó a penetrarla, según su testimonio. El ataque sucedió en Australia en marzo de 2015, cuando Depp estaba rodando en ese país la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe.

Estaban discutiendo por la bebida. Depp se encaró con ella. “Me gritaba y decía que le había arruinado la vida: ‘Te odio, joder. Has arruinado mi puta vida’, me dijo. Le miro a los ojos, y ya no le veo. No era él. No he tenido tanto miedo en toda mi vida. Intentaba comunicarme con Johnny y no podía verle en absoluto”, relató. “En un momento dado, tenía una botella rota contra la zona del cuello por la mandíbula, y me dijo que me cortaría la cara”, aseguró.

Heard señaló que no recordaba la secuencia exacta de hechos, pero que la penetró con una botella. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota (...) Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, espero que no esté roto”. Beard asegura que Depp le decía una y otra vez: “Joder, voy a matarte”.

Dijo que su vagina sangró, pero que se convenció a sí misma de que la botella no estaba rota y que habría sido mucho peor de estarlo. La abogada quiso que quedase claro y preguntó si Depp la había penetrado con la botella. Heard respondió entre sollozos: “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”.