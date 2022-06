Amber Heard no tiene dinero para pagarle a Johnny Depp, dice su abogada

Cargando...

Estados Unidos

Amber Heard no puede pagar a su exmarido Johnny Depp los más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por un jurado estadounidense, así lo afirmó su abogada.

Una larga batalla judicial televisada terminó el miércoles, cuando un jurado de siete personas consideró que Depp y Heard se habían difamado mutuamente.

La actriz deberá indemnizar a su expareja con 10,35 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que él tendrá que abonar a la Heard 2 millones de dólares por el mismo concepto.

Elaine Bredehoft aseguró que el jurado se vio influenciado por el intenso frenesí que se vio en las redes sociales en torno al juicio. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

Cargando...

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar la sentencia, respondió; “Absolutamente no” y confirmó que tienen la intensión de apelar.

Medios estadounidenses aseguran que la fortuna de la actriz no supera los 8 millones de dólares pese a su exitosa aparición en Aquaman.