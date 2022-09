Amigas de Javier Copa: “Ella no estaba con él, solo tenían comunicación por el hijo que decía que era de él”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Amigas de Javier Copa Mamani, llegaron a brindar su testimonio de los hechos hasta las oficinas de la fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde se encuentra el principal sospechoso del feminicidio de Viviana Ojeda Vargas, de 21 años de edad, quien se encontraba de seis meses de gestación y que fue encontrada sin vida entre matorrales en la comunidad Sombrerito del municipio de La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Ella (Viviana Ojeda) no estaba con él (Javier Copa) y solo tenían comunicación por el hijo que ella decía que era de él, hace un año que no estaban juntos”, contó Adriana de la Riva. “Boris Lino le debía plata a Javier, le debía Bs 200.000 por los años que había trabaja con él y $us 20.000 de una inversión que realizó Javier, agregó.

"Él se entregó porque está seguro de sí mismo que no mató a la chica, yo lo conozco hace varios años a Javier, él estuvo con mi hermana más de siete años y en todo ese tiempo no la llegó a tocar y nunca tuvo problemas como con su anterior pareja Viviana", señaló Adriana. “Javier me escribió hace dos semanas atrás diciéndome que estaba amenazado de muerte y que cuidará a mi sobrina y a mi hermana”, añadió.

Por su parte, Selenia Mustaseo indicó que "Viviana la llamó y le dijo que se encontraba con Javier, que lo iba a demandar, después me habló él y me contó que ella le había hecho un escandalo incluso le pegó a mi hijo", “esa mujer estaba mal de la cabeza”.

“Pedimos (a las autoridades) que averigüen las cámaras en donde ellos estaban y que vean donde se fue Viviana y con quien”, manifestó Mustaseo.