16/12/2021 - 17:42

Nacionales

Amparo Carvajal en referencia a su visita a Añez: “La he visto muy mal, yo creo que se nos muere”

“La he visto muy mal, yo creo que se nos muere, te lo digo de verdad porque tiene un estado tan flaco, un estado no tan bien, que yo creo que no tiene mucho tiempo de vida”, manifestó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal.