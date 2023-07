Amparo Carvajal lleva 8 días en la terraza de la Apdhb y aún no le permiten usar el baño

La Paz, Bolivia

La vigilia en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) continúa y su presidente, Amparo Carvajal, se alista para pasar la octava noche a la intemperie en la terraza del lugar, en una semana de temperaturas bajas.

La dirigencia paralela, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por Édgar Salazar, sigue sin cumplir el dictamen judicial y no permiten que Carvajal pueda acceder a las instalaciones de la Casa de los Derechos Humanos, ni siquiera al baño y tampoco agua potable. Por eso, debe usar un baño portátil. Su defensa está preocupada por los efectos en su salud.

“Yo, hasta morir me voy a quedar aquí. No tengo acceso a un baño, no tengo nada. Hace muchos años, alguien me dijo: Amparo, Bolivia tiene lindas leyes, pero no se cumplen y así pasó con esta acción de libertad”, afirmó Carvajal.